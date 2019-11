Der Tischler Roman Lechner kritisiert Möbeldiscounter wie XXXLutz wegen Umweltbelastungen. Er fordert stattdessen staatliche Zuschüsse für regional hergestellte Möbel - nach dem Vorbild der E-Auto-Prämie.

Herr Lechner, Sie sind studierter Holzwirtschaftler. Wann und wie kamen Sie zur österreichischen Möbelkette XXXLutz?Roman Lechner: Ich habe an einer Fachhochschule in Salzburg studiert, mit dem Schwerpunkt Produktdesign. Im Jahr 2000 habe ich mein Praxissemester bei XXXLutz gemacht. Dort habe ich mich mit den vorhandenen Produkten beschäftigt: Wo und wie werden sie hergestellt, wie ist die Lebensdauer? Ich konnte das aber erst später richtig einordnen. XXXLutz war für mich damals ein guter Arbeitgeber: Der Ruf und auch die Arbeitsumgebung waren absolut in Ordnung. Man wollte dort eigene Produkte entwickeln, das war für mich reizvoll. Als ich erkannt habe, dass das für mich dort nicht möglich ist, bin ich gegangen.

Sie arbeiteten als Produktdesigner. Was haben Sie entworfen?Garderobenschränke, Couchtische, Kleinmöbel. Und auch sogenannte modulare Korpus-Möbel, das war damals noch recht neu: ein Kasten, den man mit anderen Kästen verbinden kann, um daraus einmal eine Kommode zu machen oder beim nächsten Mal ein Regal.

Der Möbelmarkt ist sehr aggressiv, der Wettbewerb gnadenlos. Merkt man das als Produktdesigner beim zweitgrößten Möbelimperium der Welt?Damals war das fast wie eine Insel der Seligen. Ich habe kleine Marktanalysen in den Möbelhäusern gemacht, habe Kunden befragt, worauf sie Wert legen, was sie kritisieren. Anhand meiner Erkenntnisse habe ich dann die Produkte generiert. Das war ein kreativer Prozess. Natürlich hatte ich auch Vorgaben seitens des Konzerns, die ich erfüllen musste. Aber man hat dem Ganzen Wichtigkeit und Wert gegeben.Sie klingen ja sehr zufrieden. Warum sind Sie dann gegangen?Ich konnte mich insgesamt nicht identifizieren mit der Qualität der Produkte, und die Lebensdauer der Möbel war für mich hochproblematisch. Ich wollte Sachen machen, die sehr lange bestehen können.

Sie durften keine langlebigen Möbel bauen?Damals hat es Klimaschutz in dem Bereich nicht gegeben, das war kein Thema. Und es hat sich bis heute so fortgesetzt, dass Möbel so oft gewechselt werden wie die Kleidung. Da wird dann eine andere Farbe modern und man tauscht das Möbelstück nach drei, vier Jahren aus. Davon lebt ja die Industrie. Wenn die Dinge zu lange halten würden, würde die Industrie nicht überleben oder weiter wachsen können. Das hat mir nie wirklich Spaß gemacht.

Nach eineinhalb Jahren wechselten Sie zu einem österreichischen Yachtbau-Innenausstatter, 2006 machten Sie sich schließlich selbständig mit Ihrer Vollholztischlerei Lechner in Gföhl, nordwestlich von Wien. Jetzt bestimmen Sie selbst über die Produktion - was sind die Unterschiede zu XXXLutz?Wir beziehen unsere Rohware total regional, von den Landwirtschaften rundherum; bis auf Zirbenholz, das wächst bei uns nicht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...