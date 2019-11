Der E-Lieferwagen StreetScooter Work L soll ab Frühjahr 2020 auch in zwei US-Städten an den Start gehen. Welche dies genau sind, ist noch unklar. Großflächig könnten die Elektrofahrzeuge von StreetScooter in den USA laut CTO Ulrich Stuhec 2022 oder 2023 etabliert werden. Den Marktstart in den USA will die DHL-Tochter an zwei gegenläufigen Orten angehen: in einer Stadt an der Ost- und einer anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...