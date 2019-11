Bei exakt 191 Euro hat in den Papieren von Eckert & Ziegler Mitte September und in der Vorwoche der Kursanstieg jeweils geendet. Nun nähern sich die Anteilsscheine des Herstellers von radioaktiven Komponenten für den Einsatz in Medizin und Messtechnik wieder diesem Doppeltop im Chart. Zuletzt kosteten sie mit 188,80 Euro gut 4 Prozent mehr als am Vortag. Mit einer Verdreifachung im Jahresverlauf gehören sie im SDax zu den besten deutschen Nebenwerten.

Aliaksandr Halitsa von der Privatbank Hauck & Aufhäuser hatte das Unternehmen erst nach dem Quartalsbericht vor zwei Wochen für seinen Wachstumskurs gelobt, und seine Empfehlung mit einem Kursziel von 210 Euro bestätigt./ag/mis

ISIN DE0005659700

AXC0186 2019-11-26/14:16