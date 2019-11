CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Verständnis für die Proteste mehrerer Tausend Bauern in Berlin geäußert. Die Landwirte seien in einer ausgesprochen schwierigen Lage, aber "Deutschland braucht seine Bauern", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Man könne nicht dauernd darüber reden, dass Lebensmittel regional erzeugt und verbraucht werden sollten, dies aber in Europa erschweren. Dobrindt wies auf geplante Beratungen mit den Landwirten am 2. Dezember bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hin.

Am Dienstag demonstrierten in Berlin am Brandenburger Tor mehrere Tausend Bauern aus ganz Deutschland mit Traktoren gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung. Der Protest richtet sich unter anderem gegen geplante schärfere Vorgaben zum Insekten- und Umweltschutz und weitere Düngebeschränkungen zum Schutz des Grundwassers. Die Bauern warnen vor einer Existenzgefährdung von Betrieben und fordern von der Politik eine stärkere Einbeziehung bei neuen Umweltauflagen./bk/DP/jha

