Die Pipeline des deutschen Projektentwicklers besteht aus Photovoltaik-Anlagen mit Land- und Netzanschlussgenehmigung in Apulien und der Basilicata. Einige der Projekte sind in der Provinz Brindisi geplant, wo es bereits mehrere Solarparks gibt, die auf starken Widerstand von lokalen Behörden und Bürgerinitiativen gestoßen sind.Der deutsche Solar-Projektentwickler Solar-Konzept plant mehrere ungeförderte Solarparks mit einer Gesamtleistung von 800 Megawatt in den süditalienischen Regionen Apulien und Basilikata. Geschäftsführer Nikolaus von Einem sagte pv magazine, für alle Projekte seien bereits ...

