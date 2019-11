Baden-Baden (ots) - Baden-Baden. Gaby Hauptmann und der Südwestrundfunk (SWR) haben sich gemeinsam darauf verständigt, "Talk am See" nicht fortzusetzen. Die Staffel endet, wie Anfang des Jahres vertraglich vereinbart, nach 23 Sendungen am 7. Dezember 2019.Gaby Hauptmann: Werde mich um meine Bücher kümmernGaby Hauptmann: "Das letzte halbe Jahr war mit sechs Tagen in der Woche Vorbereitung auf die Moderation sehr intensiv. Es war mir wichtig, meinen fünf Gästen pro Sendung durch gründliche Vorbereitung gerecht zu werden. Das kostet natürlich Zeit. Dafür bekam ich aber ein großes Geschenk: Gäste, die uns mitunter sehr persönliche Einblicke in ihr Leben gewährten, und Zuschauer, die uns mit ihren positiven Reaktionen motiviert haben. Dafür bin ich sehr dankbar. Nach 115 fremden Leben tauche ich jetzt aber wieder in mein eigenes ein und werde nach Weihnachten an meinen Schreibtisch zurückkehren, um das zu tun, was ich in den vergangenen sechs Monaten vernachlässigt habe: mich um meine Bücher zu kümmern."SWR Programmdirektor Hauser: Wir haben bewusst Neues probiertChristoph Hauser, SWR Programmdirektor Information: "Der SWR hat mit 'Talk am See' ganz bewusst etwas Neues probiert und dabei inhaltlich auf eine leichtere und buntere Farbe gesetzt. Wir sind froh, dass wir Gaby Hauptmann als temperamentvolle Gastgeberin gewinnen konnten. Ich kann Gaby Hauptmanns Entscheidung, sich nun wieder auf das Bücherschreiben konzentrieren zu wollen, nachvollziehen. Gaby Hauptmann und die SWR Redaktion haben deshalb gemeinsam entschieden, die Talkreihe im neuen Jahr nicht wieder aufzunehmen. Ich danke Gaby Hauptmann für Ihren Mut, sich auf das Experiment 'Talk am See' eingelassen zu haben und für Ihr kämpferisches Engagement."Pressekontakt:Wolfgang Utz, Tel. 0711 929 11030, wolfgang.utz@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4451064