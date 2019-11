Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv An diesem Donnerstag feiern die Amerikaner Thanksgiving. Deshalb findet an diesem Tag in den USA auch kein Handel statt. Am Freitag ist der Handel verkürzt. Kristian Volaric von der flatex Bank verrät, worauf Trader sich ausserdem noch einstellen müssen. Zudem blickt Kristian Volaric von der flatex Bank im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth auf die Entwicklung des deutschen Leitindex und die wichtigsten Termine in dieser Woche. Folgen Sie dem flatExperten auch auf guidants.de. Klicken Sie hier: https://go.guidants.com/c/flatExperten flatex börse interview