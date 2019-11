MTH-HV. Obwohl das Rückkaufangebot an die Kleinaktionäre Grund für Ärger sein hätte können, da diese weit weniger als die Großen bekommen, war die HV am 25.11.19 absolut ruhig, sachlich und von gegenseitiger Wertschätzung getragen. Wer mit dem Angebot nicht zufrieden sei, solle Aktionär bleiben, er sei willkommen. Zu Beginn der HV waren 21 von 39 angemeldeten Aktionären anwesend. Wir erfuhren von einem "herausfordernden Wirtschaftsjahr 2018/19", von einem "sehr schwierigen Umfeld im Maschinenbau", von der Fusion Libro mit Pagro im Jahr 2018/19, wo bei durchaus steigendem Umsatz auf der Ergebnisseite ein gewisser Druck zu verspüren sei. Die HV fand in einem großen Saal statt. Niemand verwendete ein Mikro. Ich bin in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...