Das Interesse am neuen BCDI-USA-Zertifikat (WKN: VE3BAC) ist riesengroß. Denn nach nur drei Wochen seit dem Börsenstart am 4. November stieg das Anlagevolumen beim neuen BCDI-USA-Zertifikat bereits auf über 10 Millionen Euro. Dabei zählt das neue BCDI-USA-Zertifikat regelmäßig zu den meistgeorderten Index-Zertifikaten an der Börse Stuttgart. Sie sollten wissen: Durch das...

Den vollständigen Artikel lesen ...