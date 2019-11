Väter machen inzwischen zwar häufiger vom Elterngeld Gebrauch als noch nach seiner Einführung, aber noch immer viel weniger als Mütter. Dabei hätte es die Mehrheit gern anders. Manche Landkreise sind da schon Vorreiter.

Rund zwei Drittel der Menschen in Deutschland sind dafür, dass Väter ähnliche lange Elternzeit nehmen wie Mütter. Das geht aus einer vom ZDF beim Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos beauftragten "Deutschland-Studie" hervor, für die Forscher statistische Daten aus 401 Kreisen und kreisfreien Städten analysierten. 67 Prozent der Befragten sagten dieser repräsentativen Umfrage zufolge, Väter sollten mehr Elternzeit nehmen. Vor allem unter Frauen (71 Prozent) war die Quote hoch, aber auch die meisten Männer (63 Prozent) wünschen sich mehr "Väter-Zeit".

Auch allgemein ist deutschen Arbeitnehmern die Familie häufig wichtiger als der berufliche Erfolg. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschers YouGov im Auftrag von Hewlett Packard Enterprise. Demnach steht die Karriere nur für zwei Prozent der Frauen und drei Prozent der Männer an erster Stelle - für 65 Prozent der Frauen und 56 Prozent der Männer ist es dagegen die Familie. Und der Trend scheint sich zu verstärken: Nur drei Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben noch nie Elternzeit genommen und es auch in Zukunft nicht vor. Bei den Menschen zwischen 25 und 34 Jahren beträgt der Anteil noch zehn Prozent.

Bislang ist es in Deutschland dabei mehrheitlich so, dass Männer deutlich seltener in Elternzeit gehen. Noch immer sind es meist die Mütter, die zuhause bleiben: Nur knapp vier von zehn Vätern nehmen überhaupt Elternzeit. Und selbst dann sind es meistens sind es nur die zwei Partnermonate, durch die sich die ...

