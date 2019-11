Am US-Immobilienmarkt sind die Preise im September wieder etwas stärker gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sie sich um 2,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat waren die Preise um gut zwei Prozent gestiegen. Analysten hatten einen ähnlichen Anstieg wie im Vormonat erwartet. Auf Monatssicht erhöhten sich die Preise mit 0,36 Prozent ebenfalls etwas stärker.

Ein Grund für den stärkeren Preisauftrieb dürften die zuletzt gefallenen Zinsen für Hypothekenkredite sein. Ein wichtiger Auslöser sind Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed. Für eine solide Nachfrage nach Immobilien sorgt darüber hinaus der robuste Arbeitsmarkt mit steigenden Löhnen. Auch das dürfte die Hauspreise beflügelt haben./bgf/jkr/jha/

