Der Betriebsrat der Commerzbank blockiert sich in einem Rechtsstreit. In dessen Mittelpunkt stehen eine seit Jahrzehnten dominierende Vorsitzende - und ein ausgetauschtes Schloss.

Und dann kann ganz offensichtlich selbst die Richterin nicht mehr fassen, was sich da vor ihr im Raum 202 des Frankfurter Arbeitsgerichts abspielt. "Sie sollten sich an die eigene Nase fassen", mahnt sie. Und erinnert die zahlreich erschienenen Betriebsräte der Commerzbank an den Sinn ihrer Aufgabe. "Sie sollen einen Ausgleich zum Weisungsrecht des Arbeitgebers schaffen, aber das wird konterkariert, wenn Sie sich selbst zerfleischen", sagt die Richterin. "Es ist Ihre Pflicht, miteinander klarzukommen."

In der Verhandlung zuvor hat die Betriebsrätin Karin-Beate Elbrechter "uneingeschränkten Zugang" zu den von der Bank für die Arbeitnehmervertreter bereit gestellten Räumen gefordert. Der sei ihr verwehrt, seit die Vorsitzende des Gremiums veranlasst habe, dass das Schloss ausgetauscht wird. Im Detail geht es ausgiebig darum, wie viele Schlüssel existieren, wem diese zustehen, wer über ihre Vergabe entscheiden darf. Letztlich gibt es tatsächlich so etwas wie einen Kompromiss. Ein Betriebsrat erhebt sich und übergibt Elbrechter einen Schlüssel. Den darf sie nun nutzen, bis das Arbeitnehmergremium die Details der Vergabe detailliert neu geregelt hat.

Was klingt wie eine Posse, hat einen ernsten Hintergrund. In dem Verfahren geht es auch um grundsätzliche Rechte von Betriebsräten, die nicht der in einem Unternehmen dominierenden Gewerkschaft angehören. Und es geht um die Frage, wie Arbeitnehmervertreter informiert und beteiligt werden müssen, damit sie ihre Aufgabe sinnvoll erfüllen können.

In der Commerzbank ist das derzeit besonders wichtig. Die Bank hat ihrer Zentrale die "agile" Arbeitsweise verordnet und dafür traditionelle Abteilungen aufgelöst. Viele Angestellte verlieren deshalb ihre bisherigen Jobtitel, zudem hat die Bank das bisherige System der Zeiterfassung umgestellt. Noch gravierender fallen die mit der vor wenigen Wochen vorgestellten Strategie 5.0 verbundenen Einschnitte aus. 4300 Stellen sollen in den kommenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...