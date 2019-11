Nach Berlin soll We Share bald auch in Hamburg an den Start gehen. Ab Frühjahr 2020 wird VWs Carsharing-Dienst auch in der Hansestadt verfügbar sein. Außerdem soll die Fahrzeugflotte des Ride-Pooling-Dienstes Moia in Hamburg deutlich ausgebaut werden. Im Sommer startet Volkswagen in Berlin mit We Share, einem Carsharing-Angebot, das ausschließlich auf Elektroautos setzt. Nach der Hauptstadt wird das Angebot jetzt erstmals auf eine weitere deutsche Metropole ausgeweitet und soll ab Frühjahr 2020 auch in Hamburg verfügbar sein. Zum Start soll die Hamburger Fahrzeugflotte des Dienstes rund 1.000 Wagen der Modellreihen E-Golf und E-Up umfassen. ...

