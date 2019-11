Robo-Advisors im Vergleich: Bisher waren 2,2 bis 8,5 Prozent plus drin. Noch aber fehlen Langfrist-Daten.

Einen Ausweg aus dem Dickicht an Fonds, Vermögensverwaltern und Family Offices, das wünschten sich Andreas Hauenstein, Jürgen Gerleit und Norbert Schauermann. Die Gründer des Onlinenetzwerkes Lokalisten hatten beim Verkauf ihres Unternehmens an ProSiebenSat.1 Millionen verdient. Aus der Suche nach einem Geldverwalter entstand ihre nächste Geschäftsidee - ein Robo-Advisor. Geldanlage so leicht wie Onlineshopping war ihr Ziel, als sie WMD Capital gründeten. Kunden legen ihre Risikobereitschaft online fest, daran orientiert sich die Anlagestrategie. WMD Capital bietet einen günstigen Zugang zu 25 Vermögensverwaltern, unter denen Kunden auswählen können.

Um die Leistung zu testen, hat das Portal Brokervergleich.de jetzt auch bei WMD ein Depot aus sechs Fonds zusammengestellt, darunter ...

