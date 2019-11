Brüssel (www.aktiencheck.de) - Nach dem Erdbeben der Stärke 6,3 und drei Nachbeben gestern (Montag) in Albanien hat die EU auf Ersuchen der albanischen Behörden ihren Katastrophenschutz aktiviert, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: "Die Europäische Union steht Albanien in dieser schwierigen Zeit zur Seite. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...