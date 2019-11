Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Ein knappes halbes Jahr nach dem Rücktritt von Andrea Nahles und wochenlangen Debatten ihrer potenziellen Nachfolger geht die Kandidatenkür für den Vorsitz der SPD nun in die entscheidende Phase. Am Dienstag vergangener Woche begann die Stichwahl zwischen den beiden verbliebenen Bewerbertandems für das Amt, am Freitag endet sie.

Ob Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die brandenburgische Landespolitikerin Klara Geywitz oder Nordrhein-Westfalens Ex-Finanzminister Norbert Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken das Rennen machen, will die SPD am Samstag auszählen und am Abend bekanntgeben. Offiziell wird die Personalie dann beim Parteitag Anfang Dezember beschlossen.

Es wird auch eine Richtungsentscheidung für oder gegen die große Koalition werden, denn während sich Scholz und Geywitz klar für eine Fortsetzung aussprechen, haben ihre Kontrahenten diese jüngst in Frage gestellt. Erste Fingerzeige für die Zukunft des Regierungsbündnisses mit der Union werden bereits für den Samstagabend erwartet, wenn sich das siegreiche Team in seiner ersten Stellungnahme im Willy-Brandt-Haus zum künftigen Kurs äußern dürfte.

Bei Scheitern mögliche Konsequenzen für Scholz

Als Favorit gilt der 61jährige Scholz, als Bundesfinanzminister und Vizekanzler der großen Koalition von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) der prominenteste Politiker unter den Kandidaten. Für ihn stellt sich bei Misserfolg aber auch die Frage nach Konsequenzen. Scholz steht für die in seinen Augen erfolgreiche Bilanz der Koalition und hat gemeinsam mit Geywitz das Klimapaket, die Budgetpolitik und den Kompromiss zur Grundrente als Aktivposten der Koalition ausgemacht. Die 43jährige Geywitz hat die Fortsetzung der Regierungskoalition genau wie Scholz explizit empfohlen.

Esken und Walter-Borjans haben hingegen eine Nachverhandlung des Koalitionsvertrages zur Grundvoraussetzung für die Fortsetzung des Bündnisses mit CDU und CSU gemacht. Dafür fordern sie ein Investitionsprogramm für Infrastruktur und Klimaschutz, einen Mindestlohn von zwölf Euro und eine Ausweitung von Tariflöhnen.

Die Mitglieder der SPD haben bei ihrer Entscheidung damit vor allem auch die Wahl zwischen einem eher pragmatischen und einem eher linken Kurs der deutschen Sozialdemokratie. Die 58jährige Esken gehört in der SPD der Parlamentarischen Linken an und hat sich in der Kandidatendebatte auch mit weiteren sozialpolitischen Forderungen wie derjenigen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen profiliert. Und der 67jährige Walter-Borjans besetzt mit seinem politischen Kampf gegen Steuerhinterziehung ein Feld, auf dem auch Scholz sich stark engagiert.

Scholz und Geywitz setzen mit ihrer Bewerbung auf klassische sozialdemokratische Forderungen, die sie aber nicht zur Bedingung für die Fortsetzung der Koalition machen. So wollen sie hohe Einkommen höher besteuern und gleichzeitig die unteren Einkommen stärken und fordern dafür auch eine Vermögenssteuer. Sie sprechen sich zudem für eine Verkleinerung des Niedriglohnsektors, stabile Renten und eine Kindergrundsicherung aus. Beide Bewerberduos haben sich offen für eine rot-rot-grüne Koalition gezeigt. Scholz sieht sich für diesen Fall als Kandidaten für das Kanzleramt.

November 26, 2019

