Ein weiterer Player auf dem deutschen Streamingmarkt: Die Gratis-Plattform Joyn hat am Dienstag einen kostenpflichtigen Ableger mit eigenproduzierten Serien und mehr Sendern an den Start gebracht. Joyn Plus bietet ab sofort eigene Streamingserien an, die vor allem auf den deutschen Markt zugeschnitten sind. Dazu zählt zum Beispiel der neue mehrteilige Thriller "Dignity" über die jahrzehntelangen Verbrechen in der Siedlung Colonia Dignidad in Chile, wo eine deutsche Sekte lebte. In den Hauptrollen spielen Devid Striesow und Götz Otto. Zwölf solcher Eigenformate sind für 2020 vorgesehen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...