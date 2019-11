Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick DeWayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Telekom wieder. Es gibt gute Neuigkeiten für die US-Tochter T-Mobile US. Der Widerstand gegen die Fusion der US-Tochter mit Sprint wird kleiner. Zumindest sind die US-Bundesstaaten Texas und Nevada nun nicht mehr dagegen. Bei den Verkäufen steht Isra Vision auf dem ersten Platz. Der Spezialist für industrielle Bildverarbeitung hatte am Montag eine neue Prognose fürs Geschäftsjahr 2018/19 bekannt gegeben. Statt zweistelliges Wachstum bei Umsatz und Ertrag peilt man nur noch einen moderaten Umsatzanstieg im niedrigen einstelligen Bereich an.