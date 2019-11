Mainz (ots) -Mittwoch, 27. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Carsten RügerGast: Fernanda Brandão, SängerinSchnäppchen rund um Black Friday? - Was ist dran am Shopping-Hype?Leckerer Bratapfelkuchen - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierNeue Ideen für Adventskränze - Ein Florist gibt TippsMittwoch, 27. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Tim NiedernolteHamburger Winterdom - Unterwegs mit der PolizeiExpedition Deutschland: Hassel - ZufallsbekanntschaftenBack-Oma Eva-Maria - Für jeden Streich zu habenMittwoch, 27. November 2019, 13.00 UhrZDF-MittagsmagazinModeration: Jana PareigisGast: Sascha Lobo, Journalist, über das Internet und sein neues BuchGeneraldebatte im Bundestag - Politiker liefern sich SchlagabtauschAdventskalender in letzter Minute - Basteltipps für EiligeShoppen am Black Friday - Lohnt sich die Schnäppchenjagd?Mittwoch, 27. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissJulia Engelmann in München - Unterwegs mit dem MultitalentNeues von Cate Blanchett - Mit dem Film "Bernadette" im KinoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4451246