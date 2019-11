Amazon will seinen Sprachassistenten Alexa omnipräsent machen. Künftig könnte der Service sogar in Glühlampen, Lichtschaltern oder Thermostat-Ventilen untergebracht werden. Alexa steckt nicht nur in Smartspeakern und Fernsehgeräten, sondern auch in Autos, Kühlschränken, Mikrowellen, Fingerringen und Brillen - das genügt Microsoft aber nicht. Wie Amazon am Dienstag ankündigte, kann der Sprachassistent künftig auch in kleinste Produkte integriert werden. Der Großteil der Rechenleistung werde in die AWS-Cloud ausgelagert. Amazon bringt Alexa für die Glühlampe Amazon ...

