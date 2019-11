WASHINGTON (Dow Jones)--Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im November entgegen den Erwartungen abgeschwächt. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, fiel der Index des Verbrauchervertrauens auf 125,5. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 126,8 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 126,1 von zunächst 125,9 nach oben revidiert.

Der Index für die Einschätzung der aktuellen Lage ermäßigte sich auf 166,9 (Vormonat: 173,5), jener für die Erwartungen erhöhte sich auf 97,9 (94,5). Die aktuelle Entwicklung in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt habe das Verbrauchervertrauen zwar belastet, erklärte die Herausgeberin der Umfrage, Lynn Franco. Das werde das Wirtschaftswachstum auch Anfang des kommenden Jahres bei rund 2 Prozent verharren lassen. Das Niveau des Verbrauchervertrauens sei jedoch noch so hoch, dass die Konsumenten in der Zeit bis zum Jahreswechsel weiterhin kauffreudig bleiben würden.

Die US-Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Im Rahmen der Umfrage des Conference Board wurden insgesamt 5.000 Haushalte befragt.

November 26, 2019 10:11 ET (15:11 GMT)

