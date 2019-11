USA: Verbraucherstimmung überraschend gesunken

WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im November überraschend eingetrübt. Der vom Conference Board erhobene Indikator fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 125,5 Zähler, wie das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg auf 127,0 Punkte erwartet.

USA: Neubauverkäufe fallen überraschend

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der verkauften Neubauten im Oktober überraschend gefallen. Die Verkäufe seien um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Analysten hatten hingegen im Mittel ein Plus von 0,6 Prozent erwartet.

USA: Hauspreise steigen stärker - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Am US-Immobilienmarkt sind die Preise im September wieder etwas stärker gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr erhöhten sie sich um 2,1 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Im Vormonat waren die Preise um gut zwei Prozent gestiegen. Analysten hatten einen ähnlichen Anstieg wie im Vormonat erwartet. Auf Monatssicht erhöhten sich die Preise mit 0,36 Prozent ebenfalls etwas stärker.

USA: Häuserpreise steigen deutlich stärker als erwartet - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Häuserpreise im September deutlich stärker gestiegen als erwartet. Der FHFA-Hauspreisindex erhöhte sich zum Vormonat um 0,6 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Dies ist der stärkste Anstieg seit Januar. Analysten hatten im Mittel mit einem Anstieg um 0,3 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Hauspreise nur um 0,2 Prozent gestiegen.

Handelskrieg zwischen USA und China: Unterhändler telefonieren

PEKING - Die Unterhändler Chinas und der USA haben ihre Gespräche über eine angestrebte Teillösung in ihrem seit einem Jahr anhaltenden Handelskrieg am Telefon fortgesetzt. An dem Gespräch am Dienstagmorgen (Ortszeit) in Peking nahmen Vizepremier Liu He sowie der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

ROUNDUP/Deutschland: GfK-Konsumlaune hellt sich wieder auf

NÜRNBERG - Die Verbraucher in Deutschland gehen positiv gestimmt in die Vorweihnachtszeit. In seinem monatlich ermittelten Konsumklimaindex sagt das Nürnberger Marktforschungsunternehmen GfK für Dezember einen leichten Anstieg um 0,1 Zähler auf 9,7 Punkte voraus. Dies teilte die GfK am Dienstag in Nürnberg mit. Im Vormonat war der Wert um 0,2 Zähler auf 9,6 Punkte zurückgegangen.

ROUNDUP/Trotz Schlappe: Hongkongs Regierungschefin lehnt Zugeständnisse ab

HONGKONG/PEKING - Trotz ihrer Wahlschlappe will Hongkongs umstrittene Regierungschefin Carrie Lam keine Zugeständnisse an die Protestbewegung machen. Nach der deutlichen Niederlage des regierungstreuen Lagers bei den Bezirkswahlen am Sonntag gab sich Lam am Dienstag vor der Presse unbeirrt und kündigte nur an, den Dialog mit dem Volk fortsetzen zu wollen. Dafür müsse es aber weiter friedlich sein. Auf die Forderungen ihrer Kritiker und des demokratischen Lagers ging Lam nicht ein.

Südkorea und Asean-Länder beschwören freien Handel

BUSAN - Angesichts eines zunehmenden Protektionismus in der Welt wollen sich Südkorea und die Länder der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean stärker für den Freihandel einsetzen. Beide Seiten hätten bekräftigt, dass "der freie Handel der Weg ist, der zu gemeinsamem Wohlstand führt", sagte Südkoreas Präsident Moon Jae In am Dienstag laut seinem Büro auf einer Pressekonferenz zum Abschluss eines zweitägigen Sondergipfels mit führenden Vertretern der zehn Asean-Länder in der südkoreanischen Küstenstadt Busan.

