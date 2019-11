Bei ihrem Marktausblick auf das Jahr 2020 bleibt Deutschlands größter Fondsanbieter, die DWS Group, optimistisch. Wo die Fondsmanager gute Chancen sehen.

Durch die gläserne Drehtür bei Deutschlands Fondsanbieter Nummer Eins, der DWS, gehen Unternehmenschefs ein und aus. Sie stehen den dortigen Fondsmanagern Rede und Antwort und so schlecht kann die wirtschaftliche Lage und das, was sie über ihre Geschäfte erzählen, momentan nicht sein. Denn trotz eines düsteren Novembertages mit Regen ist die Stimmung an der Frankfurter Mainzer Landstraße offenbar sehr optimistisch.

"Die Spitze des Pessimismus liegt hinter uns", heißt es übersetzt in der englischsprachigen Präsentation, die der Investmentchef des Hauses, Stefan Kreuzkamp, präsentiert. Hätten die Fondsmanager des Hauses sehr schlechte Neuigkeiten aus den Unternehmen gehört, wäre der Investmentchef bei seinem Marktausblick auf die kommenden Monate wohl vorsichtiger gewesen.

Schon im vergangenen Jahr war Kreuzkamp trotz schwacher Aktienmärkte im vierten Quartal 2018 bei einem positiven Marktausblick geblieben. Er sollte in vielen Punkten Recht behalten. 2020, so Kreuzkamp, könnte ebenfalls positiv überraschen.

Zwar geht Kreuzkamp von einer leichten Wachstumsabschwächung in den Industrieländern aus. Er rechnet aber mit einer Erholung in Schwellenländern und insgesamt nicht mit einer Rezession ("not ...

