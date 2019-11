Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Lufthansa Group (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) bestätigt den Beschluss des Vorstands, das europäische Geschäft der LSG Group an Gategroup zu verkaufen, so die Deutsche Lufthansa AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...