Frankfurt (www.fondscheck.de) - Lyxor erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Lyxor JPX-Nikkei 400 (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist (ISIN LU1646360542/ WKN LYX00T) biete Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von 400 an der Tokioter Börse notierten Unternehmen zu partizipieren. Als Referenzindex diene der JPX-Nikkei 400 Net Total Return Daily EUR Hedged Index. Die Auswahl der darin enthaltenen Titel erfolge nicht ausschließlich anhand der Marktkapitalisierung, sondern auch anhand von Fundamentaldaten wie Eigenkapitalrendite, Betriebsergebnis und Corporate Governance. ...

