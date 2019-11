Der Cloud-Übersetzungsdienst Amazon Translate wächst um 22 neue auf nunmehr 54 unterstützte Sprachen und ist in weiteren Regionen der Welt verfügbar. Amazon Translate ist ein Übersetzungsdienst in der Cloud, der dazu gedacht ist, per API in Drittprogramme integriert zu werden. Das unterstützt etwa das für diverse Sprachen verfügbare AWS-SDK (Software-Development-Kit). Amazon Translate ist ein Cloud-Service für gewerbliche Nutzer Die so ausgestatteten Drittprogramme übersetzen Texte dann, indem sie sie über eine Schnittstelle an Amazon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...