Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (ISIN IE00BKP5L730/ WKN A2PTCF) könnten Anleger an der Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fest und variabel verzinslichen staatlichen oder quasistaatlichen Anleihen von Schwellenländern partizipieren. Das Engagement beschränke sich auf Rentenpapiere von Emittenten, die über ein hohes ESG-Rating verfügen würden. Der Referenzindex J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index schließe daher quasistaatliche Einrichtungen aus, die an Geschäften mit Kraftwerkskohle, Tabak oder Waffen beteiligt seien und die United Nations Global Impact-Prinzipien für unternehmerische Nachhaltigkeit verletzen würden. ...

