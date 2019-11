In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 26.11. 16:04: Tesla will aus E-Autos ein Erlebnis machen und so traditionelle Autobauer abhängenAngesichts des wachsenden Wettbewerbs auf dem Markt will Tesla sich zunehmend mit seinem Infotainmentsystem profilieren.Ziel sei es, ein Infotainmentsystem zu entwickeln, das "den größten Spaß ...>> Artikel lesen 26.11. 15:35: Mitarbeiter verklagen McDonald's: Filialumbau soll zu mehr Attacken durch Kunden führen17 McDonald's-Mitarbeiter haben die Fastfood-Kette verklagt.Die Mitarbeiter aus dem Raum Chicago machen McDonald's für vermehrte Attacken von wütenden Kunden verantwortlich und beklag ...>> Artikel lesen ...

