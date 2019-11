Vaduz (ots) - Seit einigen Jahren wird in der Advents- und Weihnachtszeit der Platz vor dem Regierungs-gebäude mit einem Weihnachtsbaum geschmückt, der von einer liechtensteinischen Gemeinde geschenkt wird. Dieses Jahr stammt der Baum zum zweiten Mal aus der Gemeinde Ruggell. Mit Lichtern geschmückt, erstrahlt der Weihnachtsbaum vor dem Regierungsgebäude ab heute in voller Pracht.



Im Rahmen der seit 2003 liebgewonnenen Tradition, konnte Vorsteherin Maria Eberle-Kaiser den Ruggeller Weihnachtsbaum feierlich an Regierungschef Adrian Hasler übergeben. "Der Baum gibt mir in der Adventszeit immer wieder einen Moment der Besinnung und des Innehaltens in der oftmals hektischen Zeit. Dafür danke ich der Gemeinde Ruggell herzlich", freut sich Adrian Hasler.



Neben dem Weihnachtsbaum schmücken Krippen das Innere des Regierungsgebäudes. Die Krippen wurden vom Verein der Krippenfreunde Liechtensteins schon zum fünften Mal zur Verfügung gestellt.



