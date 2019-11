Donald Trump hat heute gesagt, dass man "in den letzten Geburtswehen des Handelsdeals" sei. All das wirkt wie absurdes Theater, nachdem Peking heute Nacht berichtet hatte, dass man sich einig sei, dass man ich einigen wolle. Kommt der meist angekündigte Deal der Weltgeschichte also zeitnah? Blickt man auf die Daten, wäre das bitter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...