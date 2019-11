Der schwedische Batteriehersteller Northvolt will bis 2030 seine Produktionskapazitäten in Europa auf 150 Gigawattstunden ausweiten und sich so einen Marktanteil von 25 Prozent sichern. Wie die Financial Times berichtet, strebt Northvolt-Chef und Ex-Tesla-Manager Peter Carlsson schon mittelfristig weitaus größere Produktionskapazitäten an als bisher bekannt. Bislang galt eine Plankapazität von 64 Gigawattstunden als gesetzt. Northvolt plant 150 Gigawattstunden bis 2030 Carlsson peilt indes bereits eine Erhöhung auf 150 Gigawattstunden an. Damit könnten zwei Millionen Teslas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...