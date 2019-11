Sie haben eine ganz besonders wichtige Aufgabe: In Führungen, bei Schulprojekten und Verkostungsaktionen erzählen die Apfelbotschafter über die heimische Frucht. Jetzt trafen sie sich alle im Haus des Apfels in Terlan, so der Südtiroler Bauernbund. In diesem Jahr waren beim Abschlusstreffen der Apfelbotschafter in Terlan erstmals auch die Genussbotschafter Südtirols mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...