Bislang müssen die Elektroroller-Anbieter die Bußgelder fürs Falschparken zahlen, doch ein Anbieter will nun die Fahrer in die Verantwortung ziehen.Strafe fürs FalschparkenE-Scooter haben mittlerweile die Großstädte in ganz Deutschland eingenommen und immer häufiger gibt es Beschwerden über unachtsam geparkte Elektroroller. Beim Falschparken werden bisher die Anbieter in die Verantwortung gezogen und müssen die Strafe bezahlen. Der Verleiher Lime will dies nun nicht länger dulden ...

