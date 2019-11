"Die Welt" zu Klimafolgenbericht und jetzige Taten:

"Autobauer und ihrer Zulieferer bauen Tausende Stellen ab. Auch in der Energiewirtschaft ist der personelle Aderlass erheblich. Der Druck auf Chemie- und Stahlindustrie wächst ebenfalls. So will es die Klimapolitik. Auf das Wirtschaftsleben hat die Erwärmung bislang kaum Auswirkungen gehabt. "Signifikante Trends lassen sich nicht feststellen." Der Klimafolgenbericht, das zeigt sich erst bei genauerem Hineinlesen, hat Stand heute wenig vorzuweisen. Recht eigentlich geht es darin um mögliche Folgen der zukünftigen, prognostizierten Entwicklung. Da ist ganz schön viel Klimakonjunktiv im Spiel."/ra/DP/jha

AXC0005 2019-11-27/05:35