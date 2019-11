Entscheidung in Brüssel: Das Europaparlament stimmt heute über das Team der künftigen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ab. Welche Köpfe für die Wirtschaft besonders entscheidend sind - und was sie auszeichnet.

Hat das Drama um die EU-Kommission nun ein Ende? Wenn alles nach Plan läuft, werden die Europaabgeordneten am Mittwochmittag dem Team von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zustimmen. Dann kann sie am 1. Dezember die Amtsgeschäfte von Kommissionschef Jean-Claude Juncker übernehmen.

Die 27 Mitglieder der künftigen Kommission werden an wichtigen Stellen über die Zukunft der EU bestimmen - einigen kommt besondere Verantwortung zu. Sind sie dafür gewappnet? Ein Blick auf die wichtigsten Player der EU-Wirtschaftspolitik in den kommenden fünf Jahren.

Der NachtragendeFrans Timmermans, 58, Geschäftsführender Vizepräsident für Klimaschutz, Niederlande, Sozialdemokrat

Im Europawahlkampf im Frühjahr lief Frans Timmermans zu Hochform auf. Dass er trotzdem nicht EU-Kommissionspräsident wurde, hat den früheren Diplomaten nachhaltig verärgert.

Sein neues Aufgabengebiet, die Klimapolitik, wird ihm in den kommenden fünf Jahren freilich reichlich Gelegenheit geben, sich zu profilieren. Er will die EU-Mitgliedsstaaten dazu verpflichten, den CO2-Ausstoß bis 2030 um mindestens 50 Prozent, "besser noch um 55 Prozent" zu senken. Einen Gesetzesvorschlag hatte er bereits für die ersten 100 Tage angekündigt. Timmermans engster Mitarbeiter kommt von Greenpeace, was darauf hindeutet, dass er das Thema Klimaschutz massiv vorantreiben wird.

Wirtschaftsvertreter beklagen bereits, dass er ihre Belange nicht ernst genug nimmt. Timmermans betont stattdessen, dass er über die Rückendeckung der Bevölkerung für eine ambitionierte Klimapolitik verfügt: "Mehr als 90 Prozent der Bürger wollen, dass wir handeln."

Bei öffentlichen Auftritten brillierte Timmermans mit seinen Sprachkenntnissen. Neben seiner Muttersprache Niederländisch spricht er Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Russisch mit makellosem Akzent.

Im persönlichen Kontakt gilt der frühere Außenminister seines Landes allerdings als schwierig.

Die KlugeMargrethe Vestager, 51, Geschäftsführende Vizepräsidentin für Wettbewerb und Digitales, Dänemark, Liberale

Sie ist selbst US-Präsident Donald Trump ein Begriff. Seit Margarethe Vestager als EU-Kommissarin für Wettbewerb US-Konzerne zu Bußgeldern und Steuerrückzahlungen in Milliardenhöhe verdonnert hat, kennt man sie auch auf der anderen Seite des Atlantiks. In den kommenden fünf Jahren bleibt die Volkswirtin weiterhin für Wettbewerb verantwortlich. Zusätzlich übernimmt sie aber auch das Thema Digitales - und könnte sich erneut den Unmut von Trump zuziehen. Denn sie soll das Thema Digitalsteuer in der EU-Kommission koordinieren, das darauf abzielt, dass US-Konzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon künftig mehr Steuern zahlen.

Vestager soll zusätzlich das bestehende EU-Recht fit für das digitale Zeitalter machen. Eine Expertengruppe hatte ihr geraten, künftig genauer hinzusehen, wenn große Techkonzerne kleine Konkurrenten aufkaufen. Sollte sie die Regeln entsprechend ändern, dürfte eine Übernahme wie die von Whatsapp durch Facebook künftig ...

