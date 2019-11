The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.11.2019Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2019TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA US59001AAN28 MERITAGE HOMES 10/20 BD02 BON USD NCA XFRA US912828G617 US TREASURY 2019 BD02 BON USD NCA XFRA US912828UB41 US TREASURY 2019 BD02 BON USD NCA ZZWB XFRA XS0470204172 UBS AG LDN 09/19 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS0470473231 ICBC STAND.BK 09/19 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS0471074582 MARKS SPENCER 09/19 MTN BD02 BON GBP NCA XFRA XS1144953442 CTRL PL.DEV.14/UND. BD02 BON USD NCA XFRA XS1145523137 RABOBK NEDERLD 14/19 MTN BD02 BON USD NCA XFRA XS1147600305 GLAXOSM.CAP. MTN 14/19 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1327539976 OTE PLC 15/19 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS1521634441 EXP.-IMP.BK CH 16/19 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1527414137 HORSEPOWER F. 16/19 MTN BD02 BON USD NCA I9EK XFRA IT0005069395 B.T.P. 14-19 BD03 BON EUR N