Der Halbleiterkonzern Analog Devices Inc. (ISIN: US0326541051, NASDAQ: ADI) schüttet am 17. Dezember 2019 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,54 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus, wie am Dienstag mitgeteilt wurde. Record date ist der 6. Dezember 2019. Analog Devices schüttet seit Dezember 2003 jedes Quartal eine Dividende aus. Somit werden auf das Jahr hochgerechnet 2,16 US-Dollar ausgeschüttet. Die ...

