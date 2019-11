Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nach den Zugewinnen vom Montag ging dem DAX gestern die Puste aus. Er trat auf der Stelle. Und das trotz guter Vorgaben aus den USA. Am Ende des Tages stand ein kleines Minus von 0,08 Prozent auf der Kurstafel. Damit blieb der Leitindex weiterhin in seiner Seitwärtsrange der letzten Wochen gefangen. Marktidee: ThyssenKrupp. Die Aktie von Thyssenkrupp befindet sich seit Mitte 2017 in einem intakten übergeordneten Abwärtstrend. Im August fiel der Wert auf ein 16-Jahres-Tief bei 9,25 Euro. Daraufhin setzte eine Erholungsrally ein. Bereits bei 13,95 Euro ging den Bullen jedoch die Luft aus. Die Perspektiven für eine bedeutende Bodenbildung haben sich damit deutlich eingetrübt.