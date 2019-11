Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Thanksgiving" geschlossen.

FREITAG: Wegen des Feiertages am Vortag findet in den USA ein verkürzter Handel statt.

(Aktien bis 19.00h und Anleihen bis 20.00h)

+++++ TAGESTHEMA +++++

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US 14:30 BIP 3Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +1,9% gg Vq 1. Veröff.: +1,9% gg Vq 2. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,7% gg Vq 1. Veröff.: +1,7% gg Vq 2. Quartal: +2,4% gg Vq 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Oktober PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: revidiert: -1,2% gg Vm; vorläufig: -1,1% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 227.000 15:45 Index Einkaufsmanager Chicago November PROGNOSE: 47,1 zuvor: 43,2 16:00 Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Beige Book

+++++ ÜBERSICHT INDIZES +++++

Stand +/- % S&P-500-Future 3.147,20 +0,11% Nikkei-225 23.437,77 +0,28% Hang-Seng-Index 26.904,62 -0,03% Kospi 2.127,85 +0,31% Shanghai-Composite 2.901,70 -0,18% S&P/ASX 200 6.850,60 +0,93%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Im Sog neuer Rekordstände an den US-Börsen geht es am Mittwoch an den Aktienmärkten in Ostasien und Australien weiter nach oben. Die Zuversicht, dass sich die USA und China auf einem guten Weg befinden, um ein sogenanntes Phase-eins-Abkommen zur Beilegung ihres Handelsstreits zu finden, lebt weiter und hält die Anleger bei Laune. Dabei fallen die Aufschläge wie zuletzt bereits überwiegend moderat aus. In Hongkong sorgten die anhaltenden Proteste für mehr Demokratie dafür, dass es hier trotz des Optimismus in Sachen US-chinesischer Handelsstreit nicht stärker nach oben gehe, kommentieren die Analysten von KGI Securities. Alibaba legen nach dem sehr erfolgreichen Start ihrer Zweitnotiz in Hongkong am Vortag weiter zu um gut 3 Prozent. Gesucht sind wie bereits zuletzt in der gesamten Region unter anderem Aktien aus dem Elektroniksektor. In den USA hatten HP und Dell gewarnt, dass ihre Umsätze im ersten Quartal unter einer Knappheit an Chips leiden dürften.

US-NACHBÖRSE

Während HP auf Nasdaq.com bis 19.59 Uhr Ortszeit um 1,8 Prozent zulegten nach den Geschäftszahlen (s.u.), gaben Dell um 3,9 Prozent nach. HP wehrt sich derzeit gegen eine Kaufofferte des Wettbewerbers Xerox Holdings. Xerox legten nachbörslich um 1,8 Prozent zu. Dell übertraf gewinnseitig zwar die Prognosen, verfehlte sie aber beim Umsatz knapp. Unter anderem profitierte das Ergebnis vom guten Geschäft der Software-Tochter VMWare, die ebenfalls ihre Geschäftszahlen vorlegte. Hier fielen Gewinn und Umsatz besser als von Analysten geschätzt aus. Der Aktienkurs zog um 0,7 Prozent an. Dell wie auch HP warnten derweil, dass ihre Umsätze im laufenden Quartal von der anhaltenden Knappheit an Chips beeinträchtigt werden dürften. Dell senkte deswegen auch den Ausblick. Der Chiphersteller Intel hatte jüngst wissen lassen, dass er der Chipknappheit zwar begegnen wolle, dass diese aber bis ins Jahr 2020 hinein anhalten werde. Intel gaben um 0,4 Prozent nach, der Kurs des Konkurrenten AMD stieg um 0,4 Prozent. Das Softwareunternehmen Autodesk erhöhte nach übertroffenen Schätzungen für seine Quartalszahlen den unteren Rand der Prognosespannen für Gewinn- und Umsatz zwar, engte ihn aber zugleich am oberen Ende auch etwas nach unten ein. Der Kurs gab um 1,2 Prozent nach. Die im Cloud-Geschäft tätige Box Inc. übertraf beim Umsatz die Analystenerwartung und traf sie beim Gewinn. Die Aktie stieg um 2,1 Prozent auf 17,05 Dollar.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 28.120,86 0,19 54,39 20,55 S&P-500 3.140,45 0,22 6,81 25,27 Nasdaq-Comp. 8.647,93 0,18 15,45 30,33 Nasdaq-100 8.385,75 0,17 13,82 32,48 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.560 Mio 822 Mio Gewinner 1.585 2.145 Verlierer 1.347 808 unverändert 122 101

Fester - Hoffnungen auf ein "Phase-Eins-Abkommen" zwischen den USA und China im Handelskonflikt zogen die Indizes weiter nach oben. Zu Handelsbeginn wurden neue Allzeithochs erreicht. HP Enterprise knickten um 8,5 Prozent ein nach einer verfehlten Umsatzwerwartung. Palo Alto Networks sackten um 12 Prozent ab. Das Unternehmen hatte Quartalszahlen vorgelegt und eine Übernahme mitgeteilt. Diese wird das Ergebnis im zweiten Quartal belasten. Kräftig aufwärts ging es für Nutanix um 16,5 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Unter dem Strich wurden aber rote Zahlen geschrieben. Im Fokus stand der Einzelhandelssektor. Best Buy zogen um 9,8 Prozent an, nachdem der Elektronikeinzelhändler besser als vorhergesagte Drittquartalszahlen mitgeteilt und den Ausblick angehoben hatte. Burlington Stores stiegen um 8,5 Prozent. Der Kaufhausbetreiber hatte mit dem Quartalsausweis positiv überrascht. Dollar Tree brachen um 15,2 Prozent ein. Der Gewinn lag unter den Markterwartungen und der Ausblick für das Schlussquartal wurde gesenkt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 -1,6 1,60 38,1 5 Jahre 1,59 -1,5 1,61 -33,2 7 Jahre 1,67 -2,2 1,70 -57,4 10 Jahre 1,73 -2,1 1,76 -71,1 30 Jahre 2,17 -3,0 2,20 -89,6

Am Rentenmarkt sank die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen um 2,1 Basispunkte auf 1,73 Prozent.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:32 % YTD EUR/USD 1,1010 -0,1% 1,1024 1,1013 -4,0% EUR/JPY 120,19 -0,0% 120,21 120,00 -4,4% EUR/GBP 0,8571 -0,0% 0,8572 0,8548 -4,8% GBP/USD 1,2847 -0,1% 1,2861 1,2888 +0,8% USD/JPY 109,17 +0,1% 109,06 108,97 -0,5% USD/KRW 1177,01 +0,4% 1172,73 1176,19 +5,6% USD/CNY 7,0294 -0,1% 7,0335 7,0331 +2,2% USD/CNH 7,0245 +0,1% 7,0158 7,0316 +2,2% USD/HKD 7,8287 -0,0% 7,8289 7,8273 -0,0% AUD/USD 0,6778 -0,1% 0,6783 0,6780 -3,8% NZD/USD 0,6426 -0,0% 0,6427 0,6418 -4,3% Bitcoin BTC/USD 7.092,26 -0,7% 7.144,76 7.135,76 +90,7%

Das Pfund gab auf 1,2864 Dollar nach. Am Morgen war es noch für 1,2887 Dollar umgegangen. Händler begründeten die leichte Schwäche damit, dass der Vorsprung der britischen Konservativen in einer Umfrage für die Wahl am 12. Dezember ein wenig abgeschmolzen ist, weil die oppositionelle Labour Party etwas zulegen konnte.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,23 58,41 -0,3% -0,18 +20,1% Brent/ICE 64,08 64,27 -0,3% -0,19 +15,9%

Die Erdölpreise legten zu. Eine Einigung im Handelskonflikt könnte die Rohölnachfrage befeuern, hieß es. US-Leichtöl der Sorte WTI verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 58,36 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 1,0 Prozent auf 64,26 Dollar je Fass. Im Späthandel bröckelten die Preise etwas ab, nachdem ein US-Branchenverband für die vergangene Woche einen Anstieg der Ölvorräte gemeldet hatte.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.459,10 1.461,35 -0,2% -2,26 +13,8% Silber (Spot) 17,01 17,10 -0,5% -0,09 +9,8% Platin (Spot) 903,38 908,06 -0,5% -4,68 +13,4% Kupfer-Future 2,67 2,68 -0,4% -0,01 +0,8%

Der Goldpreis legte zu. Die Feinunze verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 1.462 Dollar.

+++++ MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR +++++

GELDPOLITIK JAPAN

Ein Ratsmitglied der japanischen Notenbank hat angesichts der Nebenwirkungen durch dauerhaft niedrige Zinsen vor einer vorzeitigen weiteren Lockerung der Geldpolitik gewarnt. Die Bank of Japan (BoJ) hatte ihre Geldpolitik zuletzt bestätigt, obwohl einige Beobachter mit einer weiteren Lockerung gerechnet hatten. Derzeit geht die BoJ davon aus, die Zinsen auf ihrem derzeitigen Niveau beizubehalten oder zu senken, so lange wie Unsicherheiten über das Erreichen des Inflationsziels von 2 Prozent bestehen.

KONJUNKTUR CHINA

Die chinesischen Industrieunternehmen leiden weiterhin unter einer schwächeren Nachfrage und dem anhaltenden Handelskonflikt mit den USA. Im Oktober sanken die Gewinne der Industrie im Jahresvergleich um 9,9 Prozent auf 427,6 Milliarden Yuan, umgerechnet 55 Milliarden Euro. Im September waren die Gewinne um 5,3 Prozent gesunken.

ÖLVORRÄTE USA

