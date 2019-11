flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Dienstag ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex beendete den Xetra-Handel am Dienstag mit einem leichten Kursabschlag von 0,08 Prozent bei 13.236,42 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 4,04 Mrd. Euro. Die restlichen umsatzstarken europäischen Leitindizes konnten mehrheitlich leichte Kursgewinne erzielen. Die besten Ergebnisse erzielten der Mailänder FTSE MIB, der mit 0,37 Prozent auf 23.553,76 Zähler stieg und der Züricher SMI, der ebenfalls um 0,37 Prozent kletterte und bei 10.506,93 Zählern schloss. Der EuroStoxx50 beendete den Dienstag mit einem Minus von 0,06 Prozent bei 3.705,55 Punkten. An der Wall Street scheint die Rekordfahrt nicht enden zu wollen und es kam einmal mehr zu einem Hattrick. Die drei führenden US-Indizes Dow Jones, NASDAQ100 und S&P500 konnten allesamt neue Rekordstände erreichen. Zu den Gewinnern an der NYSE gehörte unter anderem die Aktie des Dow Jones-Mitglieds Walt Disney, die mit 153,41 US-Dollar ein neues Rekordhoch erzielte. Der Walt Disney-Konzern kann auf einen enormen Zuwachs bei seinem Streaming-Angebot verweisen. Täglich gibt es rund eine Millionen Downloads für die neue "Disney+ Streaming App". Außerdem spielte der Animationsfilm "Die Eiskönigin" schon am ersten Wochenende 350 Millionen US-Dollar in die Kassen. Unterdessen crashte der NASDAQ100-Titel, die Aktie des Discounters Dollar Tree um 15,24 Prozent auf 95,26 US-Dollar. Dollar Tree muss für die Handelspolitik büßen und verbuchte im vierten Quartal aufgrund der Strafzölle auf chinesische Waren mit 1,70 US-Dollar einen geringer als erwarteten Quartalsgewinn je Aktie. Die Aktien des US-Elektronikhändlers (vergleichbar mit Saturn oder Media Markt) schossen an der NYSE um 9,86 Prozent auf 81,57 US-Dollar. Den Markteilnehmern gefielen die nach oben revidierten Ziele für das Schlussquartal mit dem Weihnachtsgeschäft und das Gesamtjahresergebnis.

Am heutigen Mittwoch werden vor allem eine Reihe von US-Daten zu beachten sein. Die beiden wichtigsten Daten werden das BIP für das dritte Quartal und der Auftragseingang langlebiger Güter jeweils um 14:30 Uhr sein. Ferner steht um 15:45 Uhr noch der Chicago Einkaufsmanagerindex für den November, um 16:00 Uhr die schwebenden Hausverkäufe für den Oktober und um 20:00 Uhr die Ausgabe des Fed Beige Book an. Von der Unternehmensseite berichten Aroundtown (LU), Knorr-Bremse (DE), BRP (CA) und Deere & Company (US) von den aktuellsten Quartalsergebnissen.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte und US-Futures wiesen überwiegend leichte Kursgewinne auf. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 13.260 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Dienstag via Xetra mit einem leichten Kursabschlag von 0,08 Prozent bei 13.236,42 Punkten. Ausgehend vom Verlaufstief des 21. November 2019 bei 13.043,90 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 25. November 2019 bei 13.268,97 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher abzuleiten. Die Widerstände wären bei 13.269 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 13.302/13.322/13.355/13.408 und 13.441 Punkten auszumachen. Die Unterstützungen kämen bei den Marken von 13.183/13.156/13.130/13.097 und 13.043 in Betracht.

