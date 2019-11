Rüsselsheim am Main (ots) -- Die Redaktion der Auto Zeitung ehrt den neuen PEUGEOT 208 mitder Auszeichnung "Auto Trophy" in der Kategorie "Bestes Designeines Newcomers"- Der PEUGEOT 208 orientiert sich optisch am VorjahresgewinnerPEUGEOT 508- Benzin, Diesel und elektrisch*: Drei Antriebsarten geben dem Kundendie freie Wahl Der neue PEUGEOT 208 erhält die angesehene Auszeichnung "Auto Trophy": In der Kategorie "Bestes Design eines Newcomers" kürte die Redaktion des Fachmagazins Auto Zeitung den modernen Kleinwagen zum Sieger. Als modernes Stadtauto ist der neue PEUGEOT 208 auch als vollelektrische Variante PEUGEOT e-208 erhältlich.Steffen Raschig Geschäftsführer von PEUGEOT Deutschland: "Mit dem neuen PEUGEOT 208 ist es uns gelungen, im Segment der Kleinwagen ein Ausrufezeichen zu setzen - sowohl optisch, als auch technisch. Wir freuen uns, dass unser Mut, neue Wege zu gehen, wertgeschätzt wird. Daher bedanke ich mich im Namen von PEUGEOT sehr bei der Auto Zeitung für diese besondere Auszeichnung."PEUGEOT 208 orientiert sich am PEUGEOT 508Im Segment der Kleinwagen hebt sich der neue PEUGEOT 208 durch sein besonders sportliches Auftreten hervor. Sein Design ist optisch an das des Flaggschiffs der Löwenmarke angelehnt - der Coupé-Limousine PEUGEOT 508. Sie gewann im Vorjahr 2018 bereits die "Auto Trophy".Beide Modelle zeichnen sich durch ihre dynamische Front mit vertikalen Tagfahrlichtern, dem Löwen-Emblem im Kühlergrill und der Typenbezeichnung auf der Motorhaube aus. An der Rückseite des PEUGEOT 208 fallen besonders die Rückleuchten in Form dreier Krallen auf, die über den Kofferraum hinweg mit einer schwarzen Blende verbunden sind.PEUGEOT 208 mit digitalem 3D-KombiinstrumentNeben seinem markanten Design überzeugt der neue PEUGEOT 208 auch auf technischer Ebene mit seiner großen Serienausstattung und zahlreichen Optionen. Bereits im Einstiegsniveau Like besitzt der Kleinwagen eine Verkehrsschilderkennung und eine Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer. Ab der Ausstattungslinie Allure zeigt das digitale 3D-Kombiinstrument mit hochauflösendem 10-Zoll-Bildschirm (25 cm) dem Fahrer wichtige Informationen auf Wunsch optisch näher an.Freie Wahl zwischen Benziner, Diesel und ElektroGleich drei verschiedene Antriebsarten - Benzin, Diesel und elektrisch - bieten den Kunden der Löwenmarke die freie Wahl bei der Motorisierung des neuen PEUGEOT 208. Der vollelektrische PEUGEOT e-208 erreicht beispielsweise dank seiner leistungsstarken Batterie mit 50 kWh Kapazität eine Reichweite von bis zu 340 Kilometern nach WLTP (Worldwide harmonized Light verhicles Test Procedure). Wird das Elektrofahrzeug zum Beispiel an einer Ladesäule mit 100 kW angeschlossen, lädt sich die Batterie in nur knapp 30 Minuten von null auf 80 Prozent auf.Über die Auto TrophySeit über dreißig Jahren vergibt die Zeitschrift Auto Zeitung die renommierte Auszeichnung "Auto Trophy". Die Sieger werden je nach Kategorie von der Redaktion oder den Lesern bestimmt. *Kraftstoffverbrauch in l/100 km kombiniert für PEUGEOT 208 1.5 lBlueHDi mit 102 PS (75 kW): 3,2(1)CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 85(1) Energieverbrauch in kWh/100 km kombiniert für PEUGEOT e-208Elektromotor mit 136 PS (100 kW) bis zu 16,9(2)CO2-Emissionen in g/km kombiniert: 0(2) Um die Vergleichbarkeit mit den nach dem bisherigen Prüfverfahren (NEFZ) gemessenen Fahrzeugen zu wahren, werden hier die entsprechend den geltenden Vorschriften korreliert zurückgerechneten Werte nach NEFZ-Standard ausgewiesen. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Bitte beachten Sie, dass für die Bemessung von Steuern und ggf. anderen fahrzeugbezogenen Abgaben seit dem 1. September 2018 die nach WLTP ermittelten Werte als Berechnungsgrundlage herangezogen werden. Daher können für die Bemessung solcher Steuern und Abgaben andere Werte als die hier angegebenen gelten. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner, um die individuellen CO2-Emissionen nach WLTP für Ihr Fahrzeug zu erfahren, die für Ihre Kfz-Steuer herangezogen werden. Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen, gemäß amtlichem Messverfahren in der jeweils gültigen Fassung, können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen kostenlos erhältlich ist oder über http://www.dat.de im Internet zum Download bereitsteht.(2)Die Energieverbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach der neu eingeführten "Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure" (WLTP) ermittelt. Die angegebenen Reichweiten stellen einen Durchschnittswert der Modellreihe dar. Die Werte können je nach Ausstattung, gewählten Optionen und Bereifung variieren. Weiteres Bildmaterial finden Sie auf der Presseseite von PEUGEOT: http://ots.de/1BSTBCPressekontakt:Silke RosskothenLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitTelefon: 01525 6600832Mail: silke.rosskothen@peugeot.comOriginal-Content von: Peugeot Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6984/4451474