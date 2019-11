Nach einem robusten Wochenauftakt sind Anleger an Europas Börsen am Dienstag mangels neuer Nachrichten zum Handelsstreit zurückhaltend geblieben. Die meisten Aktienmärkte schlossen fast unverändert und machten ihre moderaten Verluste aus dem frühen Handel weitgehend wett. Der EuroStoxx 50 schloss mit einem leichten Minus von 0,1%, ebenso der französische CAC 40 und der Dax in Deutschland, der Londoner Markt konnte leicht befestigt um 0,1% höher schliessen. Auf Grund der verkürzten Woche in den USA durch Thanksgiving am Donnerstag waren die Anleger nicht bereit, neues Risiko einzugehen, zusätzliche Kaufimpulse waren so gut wie nicht vorhanden. Bei den Sektoren waren die Reise- und Freizeitwerte mit einem Minus von 2,2% die größten ...

