Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator von LED-Produkten und -Technologien, hat die Versteigerung seines Patentportfolios für Hochfrequenz (radio frequency, RF)-Halbleiter und seines Patentportfolios für Hochleistungs-LED-Gehäuse angekündigt.

In der ersten Auktion sucht Seoul Semiconductor den Meistbietenden für 98 Patente im Zusammenhang mit Leistungsverstärkern und Galliumnitrid (GaN)-RF-Halbleitern, darunter 55 US-Patente. Drei der Patente sind an die U.S. Air Force und U.S. Army lizenziert, was den Wert des Portfolios unterstreicht.

Dieses RF-Patentportfolio ist das Ergebnis einer Investition von mehr als 100 Millionen USD in Forschung und Entwicklung durch Sensor Electronic Technology, Inc. (SETi), das im Jahr 1999 am Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) in New York gegründet wurde. SETi, das 2015 vollständig von Seoul Viosys, einer Tochtergesellschaft von Seoul Semiconductor, übernommen wurde, war führend bei der Entwicklung von GaN-Bauelementen für Hochleistungs-RF- und UV-LED-Technologien. Inzwischen hat SETi seinen Schwerpunkt auf UV-LED-Technologien verlegt, sodass sein GaN-RF-Patentportfolio nun zur Versteigerung kommt.

GaN hat eine breitere Bandlücke als Silizium, was bedeutet, dass es höhere Spannungen als Silizium toleriert und daher in der Lage ist, Strom schneller durch Geräte zu leiten. GaN entwickelt sich zur bevorzugten Technologie für Mobil- und Satellitenkommunikation, Radar, drahtloses Aufladen und autonomes Fahren.

Im Zuge der bevorstehenden 5G-Implementierung verfügt der GaN-RF-Markt über ein hohes Entwicklungspotenzial. Der GaN-RF-Markt wird bis zum Jahr 2024 auf 2 Mrd. USD anwachsen (Yole Développement, 2019) und das globale Marktvolumen von Hochfrequenz-Komponenten wird bis zum Jahr 2025 voraussichtlich 45 Mrd. USD erreichen (Market Research Report, 2019). Die Unternehmen Sumitomo Chemical Co., Cree Inc. und Qorvo, Inc. verfügen über einen großen Anteil am GaN-RF-Markt.

In der zweiten Auktion wird Seoul Semiconductor mehr als 100 Patente versteigern, darunter Patente aus den USA, Europa, China, Japan und Korea, die sich auf Hochleistungs-LED-Gehäuse und adaptive Beleuchtung beziehen. Hochleistungs-LED-Gehäuse werden in Smartphone- und Automobilanwendungen eingesetzt. Adaptive Beleuchtung wird in Smartphone-Kameraobjektiven, Blitzlichtern und Autoscheinwerfern eingesetzt. Zudem handelt es sich dabei zum Teil um essenzielle Patente für Hochleistungs-LED-Chips, die eine besonders dünne und kompakte Bauform von Objektiven und Blitzlichtern ermöglichen, um die Anforderungen des Marktes an bestimmte Funktionen der Smartphone-Kamera zu erfüllen.

"Seoul Semiconductor ist nun auf der Suche nach potenziellen Käufern oder Lizenzpartnern für diese Technologien. Wir sind der Ansicht, dass sich hier gerade auch Startups und kleinen bis mittleren Unternehmen (KMU) eine gute Gelegenheit bietet, ihr Geschäftsmodell mit wichtigen Patenten zu erweitern", erklärten Chung Hoon Lee, Gründer von Seoul Semiconductor und Chae Hon Kim, Chief Executive Officer von SETi.

"In der Vergangenheit haben einige große Unternehmen der LED-Industrie Schaden zugefügt, indem sie sich durch Abwerbung von Mitarbeitern unrechtmäßigen Zugang zu unseren Geschäftsgeheimnissen verschafft oder unter Missachtung geistiger Eigentumsrechte Billigprodukte vertrieben haben. Im Rahmen unserer neuen Patentmanagementstrategie werden wir einen Teil unserer Patente an Unternehmen verkaufen, die nicht direkt mit uns im Wettbewerb stehen, und die Gewinne aus der Auktion in die Entwicklung neuer Technologien investieren", erläuterten Lee und Kim weiter.

Der Auktionsprozess wird von GoodIP durchgeführt, der digitalen Lizenzierungsplattform, die Technologieunternehmen und Forschungszentren hilft, Lizenzpartner für ihr geistiges Eigentum zu finden.

