München (ots) - Was für eine beschissene Vorweihnachtszeit, jeden Freitag auf TELE 5 - herrlich! Bei "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" gibt es pünktlich zum Advent einen metzelnden Weihnachtsmann, ein honigsüßes Stechfliegen-Drama, den Donnerkeil des Zeus und natürlich auch ein absolutes Hai-Light! Oh du fröhliche!Ab dem 29. November um 22:20 Uhr auf TELE 5 - versüßen uns Oliver Kalkofe und Peter Rütten immer freitags die Adventszeit mit Schrottfilmen vom Allerfeinsten.Advent, Advent - der Bienenstich brennt... unserem blumig-bis-bienenstichig-blütenreinen B-Movie-Katastrophen-Knüller THE BEES aka OPERATION TODESSTACHEL gebührt der Auftakt unserer Adventsstaffel 2019.Und es liegen tatsächlich noch mehr fulminante Film-Flöten verstimmt unter dem Weihnachtsbaum: drei weitere Kackfilme, mit denen Oliver Kalkofe und Peter Rütten die langweilige Adventszeit wieder herrlich schrottig verkürzen wie am Nikolaustag 06. Dezember "SchleFaZ: Santa's Slay", dann am 13. Dezember "SchleFaZ: Die neuen Abendteuer des Herkules" und am 20. Dezember finally wieder ein echtes Hai-Light: "SchleFaZ: 6-Headed Shark Attack".Das sind die Filme der Adventsstaffel in der Übersicht:29.11.2019 SchleFaZ: The Bees - Operation Todesstachel, 22.20 Uhr06.12.2019 SchleFaZ: Santa's Slay - Blutige Weihnachten, 22.00 Uhr13.12.2019 SchleFaZ: Die neuen Abenteuer des Herkules, 22.00 Uhr20.12.2019 SchleFaZ: 6-Headed Shark Attack, 22.20 Uhr