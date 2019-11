Wien (www.anleihencheck.de) - An unserer grundsätzlich bullishen Meinung hat sich nichts geändert; die PMIs haben sich zuletzt sowohl in Europa als auch den USA wieder verbessert und auch im Handelsstreit scheint zumindest keine Eskalation am Plan zu stehen (wenn auch der Optimismus hier für unseren Geschmack etwas überzogen ist), was unsere Sichtweise eher bestätigt, weshalb wir die Gewichtungen innerhalb des Aktiensegments des globalen Portfolios unverändert belassen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...