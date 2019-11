FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch im Verlauf noch ein paar Punkte nach oben. "Interessant wird, ob im Bereich von 13.300 Punkten wieder Verkäufe an den Markt kommen", so ein Derivate-Händler. Hier hatte die Aufwärtsbewegung die letzten Tage immer den Wind aus den Segeln genommen bekommen. Größeres Rückschlagspotenzial sieht er auf der anderen Seite auch nicht.

Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 39 auf 13.278,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.289 und das Tagestief bei 13.249,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 4.977 Kontrakte.

November 27, 2019

