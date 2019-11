Allein der Aufwärtstrend bestehend seit Mai dieses Jahres hat beim Palladiumpreis für einen Wertzuwachs von 44 Prozent auf ein Rekordhoch von 1.825 US-Dollar/Unze gesorgt. Anfang Oktober korrigierte der Preis kurzzeitig auf 1.700 US-Dollar abwärts, konnte aber ebenso schnell wieder an seine Jahreshöchststände wieder anknüpfen. Doch das Metall ist relativ stark überkauft, eine gesunde Abkühlung kann demnach nicht ausgeschlossen werden. Einen Warnschuss vor den Buck erhielten Anleger Anfang dieses Monats mit dem jüngsten Ausverkauf. Schließlich kann eine derart steile Rallye nicht folgenlos bleiben und vor allem nicht ewig andauern, trotz der Nachfrageseite der Industrie. Zunächst aber lohnt es sich das Industriemetall weiter zu beobachten und zu sehen, was er an seinen Jahreshochs von 1.825 US-Dollar so treibt.

Doppeltop vs. Rallye

Angesichts des hohen Bewertungsgrades von Palladium wird für den Fall rückläufiger Kursnotierungen ...

