BERLIN (Dow Jones)--Der Chef der Europäischen Volkspartei (EVP) im Europaparlament, Manfred Weber, hat eine enge Zusammenarbeit mit der heute zur Wahl stehenden EU-Kommission von Ursula von der Leyen angekündigt. Beide Seiten wollten sich künftig "eng abstimmen" und die anstehenden Themen "miteinander entscheiden", sagte Weber im Deutschlandfunk. Es gebe nur wenige Themen, die er als EVP-Fraktionschef ablehnen würde.

Mit dem Personal der Kommission zeigte sich Weber zufrieden. "Das ist ein guter Schritt, das ist ein gutes Signal für Europa." Von der Leyen sei es nicht nur gelungen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau in ihrem Team besser hinzubekommen. Weber zufolge hat die designierte Kommission auch "ein starkes demokratisches Mandat". Die Abgeordneten hätten Kandidaten befragt und etwa auch aus Korruptionsgründen abgelehnt. "Die letzten Wochen waren Prime Time fürs Europäische Parlament", so der CSU-Politiker. "Insofern haben wir unseren Job gemacht."

Das Einzige, was der Institution noch fehle, um ein wirklich ein vollwertiges Parlament zu werden, sei das Initiativrecht, sagte Weber. Hier habe von der Leyen ein indirektes Initiativrecht vorgeschlagen. "Wenn das Parlament zukünftig Gesetze vorlegt und Initiativen startet, dann wird Ursula von der Leyen diese auch einbringen, offiziell vorschlagen." Das Parlament werde so "Schritt für Schritt" zu einem vollberechtigten.

Von der Leyen wird in Straßburg zunächst eine Rede halten, bevor die Abgeordneten über sie und ihre 26 Kommissare abstimmen. Geht alles gut, kann sie am 1. Dezember als erste Frau an der Spitze der Kommission ihr Amt antreten. Eigentlich hätte sie schon am 1. November starten sollen. Doch das Europaparlament hatte drei ihrer Kandidaten abgelehnt.

November 27, 2019 02:57 ET (07:57 GMT)

