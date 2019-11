HÖRMANN veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019 DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Anleihe HÖRMANN veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019 27.11.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- HÖRMANN veröffentlicht Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019 Kirchseeon, 27. November 2019 - Die HÖRMANN Industries GmbH (Unternehmensanleihe, WKN: A2TSCH) hat ihre Finanzergebnisse für die ersten neun Monate 2019 bekannt gegeben. Demnach stieg der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2019 um 2,7 % auf 440,9 Mio. EUR (9M 2018: 429,3 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich von 11,0 Mio. EUR auf 17,4 Mio. EUR. Der Konzernüberschuss lag mit 11,6 Mio. EUR ebenfalls über Vorjahresniveau (9M 2018: 6,1 Mio. EUR). Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Industries GmbH: "Die Entwicklung der HÖRMANN Gruppe in den ersten neun Monaten 2019 war zufriedenstellend und wir beurteilen die Lage des Konzerns als positiv. Allerdings können wir uns der zunehmenden Konjunkturabkühlung, die sich insbesondere auf unsere Geschäftsbereiche Automotive und Services auswirkt, nicht entziehen. Unsere diversifizierte Unternehmensstruktur mit den vier Geschäftsbereichen versetzt uns jedoch in einer derartigen Situation in die Lage, Konjunkturschwankungen dank unseres breitgefächerten Engagements aus eigener Kraft zumindest teilweise zu kompensieren. Darüber hinaus sind wir nicht zuletzt dank unserer frühzeitig durchgeführten Anleihefinanzierung im Juni 2019 gut aufgestellt." Für das Gesamtjahr 2019 prognostiziert die Geschäftsführung der HÖRMANN Industries GmbH einen Umsatz innerhalb einer Bandbreite von rund 590 Mio. EUR bis 600 Mio. EUR. Für das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird ein Ertrag in einer Bandbreite von rund 21,5 Mio. EUR bis 23,0 Mio. EUR erwartet. Der vollständige Konzernzwischenbericht für den Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2019 der HÖRMANN Industries GmbH ist unter https://www.hoermann-gruppe.de/de/investor-relations/finanzberichte/finanzpublikationen abrufbar. Ausgewählte Finanzkennzahlen der HÖRMANN Industries GmbH In Mio. EUR 9M 2019 9M 2018 Diffe- renz Umsatzerlöse 440,9 429,3 2,7 % Gesamtleistung 473,7 469,4 0,9 % Rohergebnis 214,1 223,0 -4,0 % EBITDA* 25,8 20,7 24,6 % EBITDA-Marge 5,9 % 4,8 % EBIT** 17,4 11,0 58,2 % EBIT-Marge 3,9 % 2,6 % Konzernergebnis 11,6 6,1 90,2 % Cashflow Geschäftstätigkeit -15,9 -8,8 -80,7 % Cashflow Investitionstätigkeit -18,8 -6,8 -176,5 % 30.09.2019 31.12.2018 Eigenkapitalquote 36,9 % 38,3 % Nettofinanzmittelbestand*** 81,9 77,3 6,0 % Working Capital**** 87,0 77,4 12,4 % Durchschn. Mitarbeiterzahl (ohne 2.827 3.175 -11,0 % Auszubildende) * Konzernjahresüberschuss vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Ertragsteuern ** Konzernjahresüberschuss vor Finanzergebnis und Ertragsteuern inkl. Sondereffekten *** Inklusive Wertpapiere des Umlaufvermögens **** Vorräte zzgl. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzgl. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Kontakt: HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG Hauptstraße 45-47 D-85614 Kirchseeon T +49 8091 5630 0 F +49 8091 5630 195 Finanz- und Wirtschaftspresse: IR.on AG Frederic Hilke T +49 221 9140 970 hoermann@ir-on.com Über die HÖRMANN Gruppe Seit der Unternehmensgründung 1955 ist die HÖRMANN Gruppe ständig gewachsen. Unter dem Dach der HÖRMANN Holding GmbH & Co. KG sind 27 Tochtergesellschaften in den Geschäftsbereichen Automotive, Communication, Engineering und Services mit hoher unternehmerischer Initiative und Eigenständigkeit tätig. Ziel der HÖRMANN Gruppe ist, den Kunden spezifische Lösungen und Dienstleistungen zu liefern, die wirtschaftliche Vorteile und einen hohen Kundennutzen bieten. Dafür setzt die HÖRMANN Gruppe mit rund 3.300 hochqualifizierten Mitarbeitern das gesamte breit diversifizierte und vernetzte Wissen aus den unterschiedlichsten Technologiebereichen ein. www.hoermann-gruppe.com --------------------------------------------------------------------------- 27.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- 922345 27.11.2019 ISIN DE000A2AAZG8 AXC0081 2019-11-27/09:30