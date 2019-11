Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Der chinesische Automobilhersteller Guangzhou Automobile Group Co.,Ltd (GAC Group) hat auf der 17. China Guangzhou International Automobile Exhibition, die vom 22. November bis 1. Dezember in Guangzhou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Guangdong stattfindet, seinen neuen Elektro-Pkw ENO.146 vorgestellt.Der ENO.146, der den niedrigsten Luftwiderstandsbeiwert der Welt aufweisen kann, demonstriert die jüngsten Errungenschaften des Automobilherstellers in Forschung und Entwicklung.Feng Xingya, General Manager der GAC Group, erklärte, dass der Autobauer das Tempo bei der Umsetzung seiner Elektrifizierungspläne steigert."GAC plant, bis 2025 alle Fahrzeugmodelle zu elektrifizieren", so Feng.Auf der Messe gab auch die von der GAC Group unterstützte Mobile Transportation-Plattform OnTime ihr Debüt. Die im Juni dieses Jahres gestartete Plattform wurde gemeinsam von GAC Group mit dem chinesischen Internetriesen Tencent, Gungzhou Public Transport, DiDi Chuxing und anderen Investoren initiiert.Wie der Autobauer mitteilte, wird GAC im nächsten Schritt seine Bemühungen fortsetzen, die Forschung und Entwicklung in den Bereichen New Energy Vehicle und technologische Innovation zu beschleunigen, sich auf die Verbesserung der Produktstärke für das gesamte Fahrzeug konzentrieren und die Internationalisierung des Unternehmens geordnet vorantreiben.Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/309617.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1036325/Guangzhou_Automobile_Group.jpgPressekontakt:Silvia+86-151-1792-5061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4451548